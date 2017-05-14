Düğünden dönüyorlardı, otobüs devrildi!

Konya'da, Adana'dan Aydın'a düğünden dönenleri taşıyan otobüsün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 40 kişi yaralandı.

Yaşam - 14 Mayıs 2017 09:22
Düğünden dönüyorlardı, otobüs devrildi!
Kaza, bugün saat 06.45 sıralarında Kadınhanı-Ilgın karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Adana'dan Aydın'a, düğünden dönenleri taşıyan Sinan Çoşar yönetimindeki 09 DA 555 plakalı otobüs, iddiaya sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme üzerine şarampole devrildi. Kazada otobüste şoför Sinan Coşur ve birlikte 40 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla yakın ilçeler ve kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan çoğunun kontrol amaçlı hastanele kaldırıldığı ve ayakta tedavi edildiği belirtildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yolculardan Alişan Emul, daha önce bir kaç kez otobüsün savurduğunu ve annesinin dün Muğla'da 24 kişinin öldüğü kazayı hatırlatıp, 'Biz de mi televizyonlara çıkacağız' diyerek uyardığını ve şoföründe, akaryakıt istasyonuna girmek istediği için otobüsün savrulduğunu ve bir sorunun olmadığını söyledi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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