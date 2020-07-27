Duman'dan Yenikapı'da kapalı gişe performans!

Türkiye’de ilk olarak KerkiSolfej tarafından İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi - Yenikapı'da düzenlenen arabalı konserler serisinin 6.performansında ünlü rock grubu Duman sahne aldı.Biletleri saatler önce tükenen etkinlik için alanı tıka basa dolduran Duman hayranları, yaklaşık iki buçuk saat süren konser boyunca sosyal mesafe kurallarını da dikkate alarak gönüllerince eğlendiler.Muhteşem geceye ''Seni Kendime Sakladım'' ile başlayan grup üyeleri dillere pelesenk olan şarkılarını etkinlik alanını dolduran binlerce müziksever ile birlikte her bir ağızdan seslendirdiler. Pandemi döneminde müziği ve konser yapmayı çok özlediklerini dile getiren grup üyeleri, klakson seslerinin gitar sesine karıştığı muhteşem etkinlikte Yenikapı'da büyülü bir atmosfer yarattı.Finalde seyircilerin yoğun isteği ve tezahüratları eşliğinde sahneye geri dönen Duman ''Helal Olsun'' ve ''Bu Akşam'' şarkıları ile bis yapıp konseri noktaladı.