Şahan Gökbakar bir kaç gündür yangın bölgesinden yaptığı yayınlara devam ediyor. Yangınlar ünlü komedyenin evine kadar geldi. Dumanlar arasında konuşan Gökbakar, havadan müdahale yapılmadığını söyledi.
"BURAYI TERK ETMEYECEĞİM"
“Nefes almakta zorlanıyorum” diyen sanatçı “Ne olursa olsun burayı terk etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.
"GRAM ÜZÜLMEM"
Evini kurtarmak için mücadele edeceğini söyleyen Gökbakar, “Evimi kurtaramasak da hiç önemli değil, gram üzülmem” dedi.
İşte o görüntüler:
Dumanlar arasında kalan Şahan Gökbakar: Burayı terk etmeyeceğim!
Muğla'da yangın, Şahan Gökbakar'ın evinin arkasındaki ormanlık alana sıçradı. Canlı yayın yapan Gökbakar, "Nefes almakta zorlanıyorum ama burayı terk etmeyeceğim dedi.
04.08.2021 19:00 Magazin