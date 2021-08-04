Dumanlar arasında kalan Şahan Gökbakar: Burayı terk etmeyeceğim!

Şahan Gökbakar bir kaç gündür yangın bölgesinden yaptığı yayınlara devam ediyor. Yangınlar ünlü komedyenin evine kadar geldi. Dumanlar arasında konuşan Gökbakar, havadan müdahale yapılmadığını söyledi.“Nefes almakta zorlanıyorum” diyen sanatçı “Ne olursa olsun burayı terk etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.Evini kurtarmak için mücadele edeceğini söyleyen Gökbakar, “Evimi kurtaramasak da hiç önemli değil, gram üzülmem” dedi.