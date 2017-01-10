Dünden bugüne Şeyma Subaşı

Ünlü tasarımcıların moda defilelerinde boy göstermiş ve bunun sonucunda üniversite öğrenimini de kariyerine uygun belirlemiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Moda Tasarım Programı okudu.
Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!
Var Mısın Yok Musun? Yarışmasına katılmış ve 69 Bin TL ödül kazanarak ayrılmıştır.Bu tarihten sonra Acun Ilıcalı ile yakınlaşan Subaşı, "Yok Böyle Dans" isimli yarışmada kostüm tasarımcısı olarak çalışmaya başladı.
Geçtiğimiz zamanlarda en çok konuşulan model olmayı da başardı ve Acun Ilıcalı'yla adları daha çok anıldı. İkili magazin gündeminden düşmedi. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı'nın ünlü televizyoncudan bir de Melisa adında kızı bulunuyor.
Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak paylaşım!
Acun Ilıcalı ile ne zaman evleneceği merak edilen Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
İşte Şeyma Subaşı değişimi;
Kaynak:mahmure.hurriyet.com.tr