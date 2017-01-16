Dünya Bieber ve Kourtney Kardashian kaçamağını konuşuyor

Genç kızların sevgilisi Justin Bieber'ın kaçamak dedikodularının sonu gelmiyor. Sıradaki hedef Kourtney Kardashian!

Dünya Magazin - 16 Ocak 2017 14:55
Dünya Bieber ve Kourtney Kardashian kaçamağını konuşuyor
Kardashian ailesinin küçük üyesi Kourtney Kardashian, magazin basınına bomba gibi düşen bir kaçamakla gündemde. Kaçamağın diğer ünlüsü ise aşk hayatı ile gündemden hiç düşmeyen, genç kızların sevgilisi yakışıklı şarkıcı Justin Bieber.

Foto Galeri.

Aslında bu, ikili hakkında çıkan ilk dedikodu değil! 2015 yılında yine aşk dedikodularına karışan ikili, geçtiğimiz gecce Hollywood'da ünlü bir gecce kulübünden birlikte çıkarken görüntülendi. 3 çocuklu 37 yaşındaki Kourtney Kardashian ve 22 yaşındaki Bieber, daha önce de bir gecce kulübünden birlikte çıkarken görüntülenmişti. O zamanlar Kourtney'nin Bieber'ı sadece skandal yaratmak için kullandığı konuşulmuştu. Fakat ikinci defa bir arada görülen ikili, bu sefer aşk dedikodularının önüne geçemedi.

Daha geçen hafta; 2015 yılında boşandığı, 3 çocuğunun babası Scott Disick ile ilişkisini toparlamaya çalıştığına dair haberler çıkan Kourtney Kardashian, Bieber kaçamağı ile akılları karıştırdı. Taraflar konu ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.
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