J.Lo'dan bacak şov!
Rihanna'nın eski sevgilisi Drake'le yaşadığı aşk ile gündeme bomba gibi düşen Jennifer Lopez, bu aralar kendini bir hayli aştı! Daha öncede bir çok cesur sahnenin altına imza atan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün Instagram hesabında paylaştığı fotoğraf ile tüm gözleri bacaklarına çekmeyi başardı.
Bu ne hal Lady Gaga?
Geçtiğimiz günlerde Super Bowl'da sahne alan ve milyonları kendine bırakan Lady Gaga, her zaman alışık olduğumuz 'garip' tarzıyla objektiflere yakalandı. Dünyaca ünlü bir moda markasının yeni koleksiyonunu izlemeye gelen Gaga, kıyafeti kadar abartıda sınır tanımayan makyajıyla da tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.
Justin uzun zaman sonra çıplak!
Eski sevgilisi Selena Gomez ile atışmalarından sonra sosyal medya ile tüm ilişkisini koparan ve Instagram hesabını kapatan ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın sosyal medyaya dönüşü yine çıplak oldu!
Dünya bunları konuşuyor - 09.02.2017
Dünyaca ünlü yıldızlarla çevrili magazin gündemi bugün de ilgi çekici karelerle renkleniyor. İşte dünyanın en çok konuştukları...Dünya Magazin - 09 Şubat 2017 15:50
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