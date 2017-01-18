Dünya bunları konuşuyor - 18.01.2017

Yabancı basın yine çok hareketli. Dedikodular, çarpıcı iddialar, göz kamaştıran kıyafet tercihleri ve skandallar. İşte dünyanın en çok konuştukları...

Dünya Magazin - 18 Ocak 2017 15:00
Dünya bunları konuşuyor - 18.01.2017
Rita Ora'dan seksi teşekkür


Sevilen İngiliz şarkıcı Rita Ora, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gözleri üzerine çekmeyi başardı. Takipçi sayısı 11 milyona ulaşan ünlü şarkıcı, takipçilerine teşekkür etmek için göğüsüne 11 milyon anlamına gelen "11 M" yazarak poz verdi.

Beyonce ve Jay-Z boşanıyor mu?


Bir süredir boşanma dedikoduları ile gündemden düşmeyen Beyonce ve Jay-Z hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki... Hollywood'un ünlü çifti hakkında konuşulan iddia ise çok çarpıcı! Jay-Z'nin eski bir ilişkisinden çocuğu olduğu dedikoduları üzerine çiftin evlerini ayırdığı konuşuluyor. Taraflar resmi bir açıklama yapmadı; ama kokusu yakında çıkar!

Kylie yine çok iddialı!


Kardashian ailesinin küçük kardeşlerinden Kylie Jenner, geçtiğimiz akşam sevgilisi Tyga ile bir restoran çıkışı objektiflere yakalandı. Sevgilisi ile mutluluk pozları vermeye doyamayan, elini bir an olsun bırakmayan Jenner'ın kıyafeti tüm gözleri üzerine çekti! Kan kırmızısı deri ve iddialı mini eteği ile kombinlediği bol göğüs dekolteli bluzu oldukça dikkat çekici...
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