Dünya bunları konuşuyor - 20.01.2017

Dünyaca ünlü yıldızlarla çevrili magazin gündemi bugün de ilgi çekici karelerle renkleniyor. İşte dünyanın en çok konuştukları...

Dünya Magazin - 20 Ocak 2017 15:00
Dünya bunları konuşuyor - 20.01.2017
Öpücükler Adriana Lima'ya


Victoria's Secret'ın baş mankeni, seksi güzel Adriana Lima sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafıyla yine olay oldu. Kendini spora adayan ünlü manken, Instagram hesabı üzerinden kaslarını görücüye çıkardı. "Karın kaslarımı öp." yorumuyla paylaştığı bu fotoğraf yaklaşık 164bin beğeni aldı.

Lopez, elbiselere sığamıyor!


Son zamanlarda Rihanna'nın büyük aşkı Drake ile aşk dedikodularına karışan ünlü şarkısı Jennifer Lopez, geçtiğimiz akşam 43. People's Choice Ödülleri törenine siyah elbisesiyle katıldı. 47 yaşındaki Lopez, ödül töreninde talihsiz bir olay yaşadı ve elbisesi yırtıldı... Yırtığa aldırış etmeyen Lopez, gecce boyunca etrafına neşe saçmaya devam etti.

Kylie Jenner'ın göz yaşları


Kylie Jenner bu aralar pek bir duygusal! Skandallarla dolu hayatı ile tanınan Kardashian ailesinin küçük üyesi Kylie Jenner, en yakın arkadaşının acısını paylaşıyor. Sosyal medya fenomeni olan Jordyn Woods, geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmiş ve takipçileriyle bu acı haberini paylaşmıştı. Arkadaşının babasının öldüğünü öğrenen Jenner ise Instagram üzerinden yakın arkadaşının acısı ; "Benim öteki yarım.. Sen ağlarsan, ben de ağlarım." notuyla paylaştı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DÜNYA MAGAZİN HABERLERİ

  • Saldırıya uğradılar!
  • Böyle temizlik şirketi görülmedi!
  • Dünya bunları konuşuyor
  • Transparan kardeşler!
  • Dünya bu kaçamağı konuşuyor
  • Kendall Jenner'ın güneş keyfi
  • Kendall Jenner'ın yüzü şoke etti
  • ‘+18’ paylaşımı olay yarattı!
  • Olay Selena Gomez paylaşımı!
  • Angelına ve Brad sonunda anlaştı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Sühan daha çok yakınlaşıyor
  • Hanife'ye Serkan'dan şok yanıt geldi!
  • "Asena Atalay'a: Dua etsin, kapı önüne koyulmadı"
  • 'Kiralık Aşk'ta gözyaşlarıyla veda
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sürpriz aşk 1 ay önce başlamış!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın mutluluğu
Cesur ve Sühan daha çok yakınlaşıyor

EN POPÜLER HABERLER

  • Arda Turan'ın hayalindeki aşk
  • Survivor 2017'den ilk kare!
  • Kenan İmirzalioğlu'ndan şehit ailelerine destek
  • Altın kızlar podyuma çıktı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Asena Tuğal ve Şahin Irmak karar değiştirdi
  • Azra Akın: Tek taş değil kaya!
  • İlker Kaleli: Çok iyi ve mutluyuz!
Arda Turan'ın hayalindeki aşk