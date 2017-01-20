Dünya bunları konuşuyor - 20.01.2017

Dünya Magazin - 20 Ocak 2017 15:00

Victoria's Secret'ın baş mankeni, seksi güzel Adriana Lima sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafıyla yine olay oldu. Kendini spora adayan ünlü manken, Instagram hesabı üzerinden kaslarını görücüye çıkardı. "Karın kaslarımı öp." yorumuyla paylaştığı bu fotoğraf yaklaşık 164bin beğeni aldı.Son zamanlarda Rihanna'nın büyük aşkı Drake ile aşk dedikodularına karışan ünlü şarkısı Jennifer Lopez, geçtiğimiz akşam 43. People's Choice Ödülleri törenine siyah elbisesiyle katıldı. 47 yaşındaki Lopez, ödül töreninde talihsiz bir olay yaşadı ve elbisesi yırtıldı... Yırtığa aldırış etmeyen Lopez, gecce boyunca etrafına neşe saçmaya devam etti.Kylie Jenner bu aralar pek bir duygusal! Skandallarla dolu hayatı ile tanınan Kardashian ailesinin küçük üyesi Kylie Jenner, en yakın arkadaşının acısını paylaşıyor. Sosyal medya fenomeni olan Jordyn Woods, geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmiş ve takipçileriyle bu acı haberini paylaşmıştı. Arkadaşının babasının öldüğünü öğrenen Jenner ise Instagram üzerinden yakın arkadaşının acısı ; "Benim öteki yarım.. Sen ağlarsan, ben de ağlarım." notuyla paylaştı.