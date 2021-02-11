Dünya gözünü Ebru Şahin'e çevirdi!

Reyting rekortmeni ‘Hercai’ dizisinde Reyyan karakterine hayat veren güzel oyuncu, All dergisinin Şubat sayısına kapak oldu. Derginin bu sayısında dizi ve özel hayatıyla ilgili bir çok soruya cevap veren Şahin, verdiği pozlarla Avrupa ülkelerinde en çok konuşulan isim oldu.Röportaj sonrasında yayınlanan fotoğraflarıyla birlikte Ebru Şahin hakkında Twitter ve Instagram’da yüzbinlerce paylaşım yapıldı. Başarısıyla ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu için İtalya’nın en büyük televizyon kanalları ise dergiye verdiği pozlarını bültenlerinde yayınladı. Tüm dünya tarafından takip edilen güzel oyuncu Ebru Şahin, kapak sayısında yer aldığı derginin satışlarını ise dörde katladı.