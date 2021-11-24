'Dünya Hali' dizisi final yapıyor!

TRT 1'de yayınlanan absürt komedi dizisi Dünya Hali final yapıyor. Başrollerinde Pelin Abay ile Caner Şahin'in rol aldığı dizi yaz döneminden bu yana yayınlanıyordu. Fakat reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamayan Dünya Hali'nin 20'inci bölüm itibarıyla ekrana veda edeceği ortaya çıktı. Bu durumda 15 Aralık tarihinde Dünya Hali dizisinin normal şartlarda veda etmesi bekleniyor.