'Dünya Kadınlar Günü'nü sette kutladılar!

Yönetmen Deniz Çelebi Dikilitaş imzalı, Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Gamze Karaduman, Nazlı Senem Ünal, Duygu Şen gibi güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun en sevilen işlerinden biri olan ‘Menajerimi Ara’nın kadınları sette 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Sette çalışan tüm kadınlar bir araya gelerek hem keyifli zaman geçirdi hem de birlikte kameraya poz verdi.Oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. ‘Menajerimi Ara’nın senaryosunu Ekin Atalar kaleme alırken, genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor.‘Menajerimi Ara’, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Star’da!