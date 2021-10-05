Dünyaca ünlü yıldız Barbara Streisand, Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün başrollerinde yer aldığı 'Kara Para Aşk' dizisinden övgüyle bahsetti: “Jim ve ben, bu harika Türk dizisi Kara Para Aşk'ı her gecce 4'e kadar Netflix üzerinden izliyoruz. İki güzel başrol harikalar. Tıpkı kadronun geri kalanı gibi...”
Dünyaca ünlü yıldızdan 'Kara Para Aşk' paylaşımı...
Barbara Streisand, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla Netflix üzerinden 'Kara Para Aşk' dizisini izlediğini açıkladı ve "İki güzel başrol harikalar" ifadelerini kullandı.
05.10.2021 15:41 Magazin