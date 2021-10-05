Dünyaca ünlü yıldızdan 'Kara Para Aşk' paylaşımı...

Dünyaca ünlü yıldız Barbara Streisand, Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün başrollerinde yer aldığı 'Kara Para Aşk' dizisinden övgüyle bahsetti: “Jim ve ben, bu harika Türk dizisi Kara Para Aşk'ı her gecce 4'e kadar Netflix üzerinden izliyoruz. İki güzel başrol harikalar. Tıpkı kadronun geri kalanı gibi...”