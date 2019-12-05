Dünyadan ilginç yeni yıl gelenekleri!

Çinliler yeni yılda birbirlerine 'bereket' anlamını taşıyan mandalina hediye ediyorlar. Küçük çocuklara ise kırmızı hediye kartları veriliyor.Yeni yılda Fransız çocuklar, hediye dolması için şöminenin yanına ayakkabılarını bırakıyorlar. Ağaç gövdesi şeklindeki yılbaşı pastası "Bouche de Noel" mutlaka her masada bulunuyor.Danimarka'da insanlar arkadaş edinme dileklerinin gerçekleşmesi için seçtikleri birinin kapısında tabak veya bardak kırıyorlar.İspanya'da insanlar şehir meydanlarındaki çam ağaçlarının etrafında toplanıyorlar. Saat 12 olduğunda ise ağızlarına 12 adet üzüm atıyorlar, 1 dakika içinde o üzümleri bitirenlerin dileklerinin gerçek olacağına inanılıyor.İrlandalı kadınlar evlenecekleri adamla tanışmak için yeni yıl gecesinde yastıklarının altında ökse otu koyuyorlar.Belaruslular o yıl ilk kimin evleneceğini anlamak için bekar kadınları yere oturturlar ve önlerine mısır koçanı koyarlar, sonra da ortaya bir horoz bırakırlar. Horoz ilk kimin koçanını yerse o yıl ilk onun evleneceği düşünülüyor.Finlandalılar küçük bir metal parçasını eriterek suya atar. Ortaya çıkan şekil yeni yılın nasıl geçeceğini anlamak için yorumlanır.Şili'de yeni yıl gecesinde ölen aile bireylerinin mezarı başında uyunur.