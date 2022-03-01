Dünyanın dört bir yanındaki kişileri üretmeye teşvik ediyor

Pandemi dönemi ile birlikte evlerde geçirilen zamanın artması ile birlikte evdeki malzemelerden yapılan dönüştürülmüş ürünler ön plana çıktı. Evdeki malzemelerden dönüştürerek yapılan tasarım fikirlerinin yer aldığı _k.e.n.d.i.n.y.a.p_ sayfası birçok kişiye ilham olmaya devam ediyor. Brezilya’da Şili’ye, Amerika’dan Tayvan’a kadar dünyanın dört bir yanında takipçileri olan Özge Bahçetepe, paylaşımlar sonrası bazı sayfaların satış yapmaya başladığını belirtirken,"Psikolojisi salgından ötürü kötü etkilenen ve demotive olan kimi takipçilerimizin tekrar harekete geçmelerine aracılık etmek beni motive etti. Çalışmalarımız bu yönde sürerken aynı zamanda sayfamızda hayatı kolaylaştırıcı fikirleri, teknikleri de takipçilerimizle paylaşmaya devam ettim. İlerleyen dönemde sayfama Brezilya'dan Şili'ye, Amerika'dan Tayvan'a takipçiler gelmeye başladı. Şu an bulunduğumuz yer itibariyle; yenilikçi fikirlere, geri dönüşüm fikirlerine meraklı olan, kendin yap projelerini yaparak üretime geçmeye hevesli dünyanın dört bir yanından insanlara seslenmek, onları üretime geçmeleri için teşvik etmek benim için bir mutluluk kaynağı. Sayfanın takipçilerinden her daim yılmadan ellerinden geldiğince üretmelerini istiyorum. Çünkü üretmek insanı mutlu eder, İnsanlar artık kullanmayacakları birçok şeyi atmak yerine dönüştürüyor özellikle içinde yaşadığımız tüketim toplumunda üretime geçmek gerçekten çok değerli’’ açıklamasında bulundu.