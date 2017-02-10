Dünyanın en seksi erkek hemşiresi sosyal medyayı salladı!

İspanya'nın Madrid şehrinde bir hastanede hemşire olarak çalışan Fran Suarez sosyal medyayı salladı.

Gecce Erkek - 10 Şubat 2017 17:25
Dünyanın en seksi erkek hemşiresi sosyal medyayı salladı!
Instagram'da 50 binin üzerinde takipçisi bulanan Suarez için "Dünyanın en seksi hemşiresi" yorumları yapılıyor. Çalıştığı hastaneden ve spor salonundan fotoğraflar paylaşan Suarez aynı zamanda modellik de yapıyor. Özellikle Instagram'da fenomen olduktan sonra bir çok firma adına modellik yapmaya başladı. Spor ve sağlıklık beslenme üzerine de bilgilendirmeler yapan Suarez son dönemin en popüler isimlerinden biri.

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