Dünyanın konuştuğu kaleci Wayne Shaw

İngiltere amatör lig takımlarından Sutton United kalecisi Wayne Shaw Arsenal ile oynanan maça damga vurdu.

Spor - 21 Şubat 2017 11:55
Dünyanın konuştuğu kaleci Wayne Shaw
FA Cup'ta dün akşam oynanan Sutton United-Arsenal maçına ev sahibi ekibin yedek kalecisi Wayne Shaw damga vurdu.

Ev sahibi ekibin yedek kalecisi 115 kiloluk Wayne Shaw, yedek kulübesinde karnını doyurdu. Wayne Shaw'ın bu görüntüleri sosyal medyayı da salladı.


FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

SPOR HABERLERİ

  • Türkiye Kar Voleybolu Erciyes'te
  • Sergen Yalçın: İyi yoldayız
  • Aziz Yıldırım'dan FETÖ açıklaması
  • Tudor, Bruma'yı öpecek!
  • F.Bahçe-Krasnodar maçının hakemi
  • Türkiye Kupası, Banvit'in
  • Fenerbahçe: 0 Kasımpaşa: 0
  • Gençlerbirliği yeni başkanını seçti
  • Kayserispor: 2-Bursaspor :0
  • Galatasaray, Trabzon'da

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in evlilik yıl dönümü kutlaması
  • Serenay Sarıkaya: Miray Daner’e bayılıyorum
  • "İçerde" dünyaya açıldı!
  • Aşk Laftan Anlamaz veda ediyor
  • Ekin Mert Daymaz ve Hande Erçel yine ayrıldı
  • İçerde 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tarkan'dan bilet isteyenlere tokat gibi yanıt!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in evlilik yıl dönümü kutlaması

EN POPÜLER HABERLER

  • Can Bonomo'dan Öykü Karayel itirafı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Instagram'da ünlüler - 20.02.2017
  • Gökçe Bahadır'dan sevgilisine öpücük yağmuru!
  • İşte gün değiştirmesini istediğiniz dizi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in evlilik yıl dönümü kutlaması
  • Tarkan'dan bilet isteyenlere tokat gibi yanıt!
  • Irina Shayk'tan Mert Alaş'a doğum günü mesajı!
Can Bonomo'dan Öykü Karayel itirafı