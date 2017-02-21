Ev sahibi ekibin yedek kalecisi 115 kiloluk Wayne Shaw, yedek kulübesinde karnını doyurdu. Wayne Shaw'ın bu görüntüleri sosyal medyayı da salladı.
Dünyanın konuştuğu kaleci Wayne Shaw
İngiltere amatör lig takımlarından Sutton United kalecisi Wayne Shaw Arsenal ile oynanan maça damga vurdu.Spor - 21 Şubat 2017 11:55
FA Cup'ta dün akşam oynanan Sutton United-Arsenal maçına ev sahibi ekibin yedek kalecisi Wayne Shaw damga vurdu.
Ev sahibi ekibin yedek kalecisi 115 kiloluk Wayne Shaw, yedek kulübesinde karnını doyurdu. Wayne Shaw'ın bu görüntüleri sosyal medyayı da salladı.
Ev sahibi ekibin yedek kalecisi 115 kiloluk Wayne Shaw, yedek kulübesinde karnını doyurdu. Wayne Shaw'ın bu görüntüleri sosyal medyayı da salladı.
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Bağlantılar: Wayne Shaw, Sutton United, Arsenal
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