Dünyanın konuştuğu o maçın kazanan ismi Anthony Joshua oldu

Ağır siklet boksun iki önemli ismi Anthony Joshua ve Wladimir Klitschko karşı karşıya geldi. Zafer 11 raund sonunda Joshua'nın oldu

Spor - 30 Nisan 2017 01:39
Dünyanın konuştuğu o maçın kazanan ismi Anthony Joshua oldu
Ağır siklet boksun uzun zamandır beklenen karşılaşmasında Anthony Joshua ve Wladimir Klitschko yumruklarını İngiltere'nin meşhur Wembley Stadı'nda konuşturdu.

Wladimir Klitschko, 1996 yılında olimpiyat şampiyonu olduktan sonra profesyonelliğe geçiş yapmıştı. Rus boksör, bugüne kadar oynadığı 68 maçın 64'ünü kazanmıştı.

Klitschko'dan 14 yaş daha küçük olan Joshua, 2012 yılında Londra'da düzenlenen olimpiyat oyunlarından sonra profesyonel olmuştu. İngiliz boksör, profesyonel kariyerinde çıktığı 19'uncu maçını da kazandı.
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