Dursun Özbek'ten olay açıklamalar!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, BeIN Sports’ta katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, Kasımpaşa maçı sonrasında yaşananlardan, Bruma ile Sneijder konularına, teknik direktör Igor Tudor ve transfer çalışmaları ile ilgil açıklamalarda bulundu.

Futbol - 11 Mayıs 2017 15:47

"Igor Tudor ile kesin olarak devam edeceğiz''



Hırvat teknik adam Tudor ile gelecek sezon da devam edeceklerini açıklayan Dursun Özbek, transfer çalışmaları ile ilgilide bilgi verdi. Özbek "Igor Tudor ile kesin olarak devam edeceğiz. Sonuçlar ne olursa olsun devam edeceğiz. Biz Tudor görev aldıktan sonra bir oyuncu göreve getirmedik. Performansa bağlı olarak yorumlanması lazım. Tudor’un gelmesiyle antrenman sitemi biraz daha farklılaştı. Elbette ki önümüzdeki yıl projelendiriliyor. Daha çok koşan ve mücadele eden bir takım yaratacağız. Transferler de buna göre olacak. Transfer çalışmaları hoca bize bir rapor veriyor. Elimizde bir kadro var. Sözleşmesi bitecek ve devam edecek oyuncular var. Bütün bunlar dikkate alınarak ihtiyaç listesi yapılıyor. İhtiyaç duyulan pozisyonlar tespit edildi. Bu listeye bağlı olarak scout ekibine, bize şu oyucular lazım deniliyor. Neticede ortaya bir liste çıkıyor. Bu liste üzerinde fiyatlama hususu ortaya çıkıyor. Buradaki karar scout ekibi-hoca-sportif direktörümüz ve oturuyoruz ve hangisini transfer etmemiz gerektiğine karar veriyoruz. Bunu dışında hiçbir oluşum yok. Transferi o mu, başkanın kardeşi mi söyledi. Böyle bir şey yok. Önümüzdeki sezon için 6-7 oyuncu transfer düşünüyoruz. Sağ bek-sol bek burada eksiklerimiz var. Sabri’ye rakip değil. Sabri çok önemli bir oyuncu. Galatasaray’da 17 senedir buradan gitmemiş. Şu anda Cenk Ergün yurt dışında. Önemli bir golcü arıyoruz. Eren’in performansı ile ilgili. O da önemli bir oyuncu. İkisinin yarışabileceği bir golcü üzerinde duruyoruz. Burak Yılmaz Galatasaray’ın önemli bir oyuncusuydu. Teklif gelirse gelsin. Galatasaraylı olup da Galatasaray’da oynamak istiyorsa böyle bir futbolcuya kim hayır der" şeklinde konuştu.



"Soyunma odasına inmek benim tarzım değil"



Kasımpaşa maçından sonra yaşananlar ile ilgilide konuşan Başkan Özbek şunları söyledi: “Benim tarzım değil soyunma odasına inmek. Soyunma odası tamamen sporcuların antrenörlerin olduğu onların hakim olduğu bir mekan. Kasımpaşa maçında beklendiğimiz bir oyun olmadı. O üzüntü ile birlikte, o ailenin bir parçası, kulübün başkanı olarak üzüntülerimi oyuncularımı, antrenörle, oyuncularla paylaşmayı düşündüm. Biz büyük bir aileyiz, Taraftarlar, camia çok üzüldü. Eğer üzüntüler paylaşılırsa azalır, sevinçler paylaşılırsa çoğalır. Çok üzüntülü bir ambians vardı dışarıda. Selçuk Galatasaray’a uzun zamandır hizmet eden ve daha uzun yıllar edecek bir oyuncu. Onunla da paylaşmak istedim. Çok üzüldük ama önümüzde 5 maç var. Önümüzdeki 4 maçın ne kadar önemli olduğunu ve bir an evvel bu kaotik durumdan çıkılması için kaptana da bir iki çift sözüm vardı, ona söyledim" dedi.



"Bruma'nın sözleşmesini bir süre daha uzatacağız''



Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma hakkında çıkan haberlere tepki gösteren Dursun Özbek, genç yıldızın menajeri ile görüştüklerini söyledi. Özbek "“Çıkan haberlere şaşırıyorum. Bruma Florya’nın tapusunu ne yapacak? Kontratını uzatmak için menajeri ile görüştük. Bruma çok önemli bir oyuncu Galatasaray için. Önümüzdeki yıllarda dünyanın yıldız adaylarından bir tanesi. Uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edebilecek bir isim. Bir iki konu kaldı, onları da halledip sözleşmesini bir süre daha uzatacağız.” diye konuştu.



"Geçmişte transfer konularında hatalar yaptık''



Geçmişte yapılan transferler konusunda hata yaptıklarını kabul eden Dursun Özbek şunları söyledi:



"Transferlerin Galatasaray’a layık futbolcu olacağını söyleyeyim ben size. Çok titizleniyorum. Geçmişte transfer konularında hatalar yaptık. Hem taraftar hem camia yapılan transferlerden çok memnun olacak. Bunu yıldız transferi olarak nitelendirdiğiniz zaman farklı manalar çıkıyor. Tüm Galatasaray taraftarları memnun olacak. Konuştuğumuz isimleri biliyorum. Camianın beklentisini de biliyorum. Serdar Aziz’i hata olarak görmüyorum. Biz onu transfer ettiğimiz zaman sağlık kontrolünden geçti ve sakatlığı yoktu. Bizde oynadı, milli takımda oynadı. Cavanda için Riekerink çok ısrar etti. Belçika’dan tanıyordu, bize faydalı olacağını düşündü. Onun yorumu esastı. Cavanda transferinde hatalı olduğumuzu düşünüyorum. İstediğmiz performansı alamadık kendisinden. Amacım bu manada yapılan yanlış transferlerde kulübe mali yük getirmemeyi düşünüyorum. 44 yıllık iş hayatında bir çizgim var. Risk alıcı olmadım. Tüm mesaimi Galatasaray için harcıyorum. Burada hatalarımız oluyor. En çabuk şekilde Galatasaray’ın mali yapısını düzeltmek için uğraşıyorum. Mecidiyeköy’deki otel projesini bitirmek için uğraşıyoruz. Sektörel bir sıkıntı var onun için yavaş gidiyoruz. Stadın yanındaki spor salonu için ruhsat aşamasındayız. Florya’nın taşınması için yeni yer sorununu aştık. Stadın irtifa hakkını aldık. Yönetimin süresi içinde yapmasının çok kolay olmadığı işler. Bunların altından kalkacağız. Sportif başarı için inanamayacağınız kadar emek sarf ediyoruz. Bu sene talihsizliklerimiz de oldu. Siz yayıncı kuruluşsunuz. Hakem hatalarıyla kaç puan kaybettiğimizi düşünüyorsunuz"



"TFF’ye güveniyorum.Onlarla beraber yürümek zorundayız''



TFF'ye güvendiklerini belirten Dursun Özbek "Başakşehir maçından sonra çok sert konuştum ve resmi siteden dolu bir açıklama yaptık. Federasyon 45 günlük cezayı bastı hemen. Sonuç ne oldu? Çok laf üretmektense kişilerin Galatasaray’a verdikleri zararı kendileri dikkate alması lazım. TFF’ye güveniyorum. Biz seçtik. MHK bizim çağrılarımıza hiçbir zaman kulak asmamıştır. Fazla yorum yapmanın gereği yok. Onlarla beraber yürümek zorundayız" dedi.



Kaynak:DHA

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