“Duydum ki Unutmuşsun” şarkısına Eren Çıralar yorumu

Daha önce Emel Sayın, Şevval Sam, Tarkan gibi usta isimlerin de seslendirdiği “Duydum ki Unutmuşsun” adlı şarkıyı Çıralar, yeniden yorumladı.Sözleri Hüseyin Turgut Yarkent, müziği Selahattin Altınbaş’a ait olan şarkının düzenlemesini ise Emrah Demiralp yaptı. Çıralar, yeni çalışmasının klibi için kamera karşısına da geçti. Video klibin yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi.