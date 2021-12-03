Daha önce Emel Sayın, Şevval Sam, Tarkan gibi usta isimlerin de seslendirdiği “Duydum ki Unutmuşsun” adlı şarkıyı Çıralar, yeniden yorumladı.
Sözleri Hüseyin Turgut Yarkent, müziği Selahattin Altınbaş’a ait olan şarkının düzenlemesini ise Emrah Demiralp yaptı. Çıralar, yeni çalışmasının klibi için kamera karşısına da geçti. Video klibin yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi.
“Duydum ki Unutmuşsun” şarkısına Eren Çıralar yorumu
Uzun yıllardır müzik sektöründe yer alan ve en son yaptığı “Azım” adlı maxi single’ıylaadından söz ettiren Eren Çıralar, yeni şarkısını beğeniye sundu.
03.12.2021 18:20 Kültür-Sanat