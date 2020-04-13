Duygu Özaslan'ı böyle ti'ye aldılar!

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan, son yayınladığı videoyla bir anda dikkatleri üzerine çekti. Mutfaktaki hünerlerini sergilemeye çalışan ünlü YouTuber, yaptığı açıklamayla Twitter'da gündeme oturdu. Duygu Özaslan, yumurta kırmaya çalışırken "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" ifadelerini kullanınca takipçileri deliye döndü. Nurgül Yeşilçay ve Selin Ciğerci de sosyal medya hesaplarından ünlü youtuber'ı ti'ye aldı.Nurgül Yeşilçay paylaşımında "Merhaba bugün sizlere french toast yapacağım. French toast'un Türkçesi ne ya? Siz ne diyorsunuz pis fakirler buna?" diyerek Özaslan'ı tiye aldı.Özaslan'ı Selin Ciğerci de ti'ye aldı. Ciğerci kahvaltı yaparken yayınladığı bir videosuyla Özaslan ile dalga geçti. Ciğerci paylaşımına "Türkçesini unutuyorum arada; sahanda yumurta" yazdı.