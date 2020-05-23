Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy ayrıldı mı?

Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy’un ilişkilerini noktaladıkları iddia ediliyor...

23.05.2020 17:51 Magazin

Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy ayrıldı mı? "İçerde" dizisinde birlikte rol alan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. O günden günümüze kadar ikiliyle ilgili pek çok ayrılık haberi basında yer aldı.

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Zekeriyaköy'de bulunan evlerinde birlikte karantinaya giren çiftten Duygu Sarışın geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti ve her şeyin yolunda gittiğini söylemişti. Fakat Elit Magazine bugün ünlü çiftin ayrıldıklarını iddia etti. Konuşulanlara göre karantina günlerini aynı evde geçiren Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy ilişkilerini yürütemedi.

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