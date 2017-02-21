Duygulandıran sürpriz!

Yeni filmi Yaşamak Güzel Şey ve tiyatro oyunu “Lafını Esirgemeyenler” in heyecanını yaşayan Müfit Can Saçıntı, geçtiğimiz haftasonu “Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi”nde öğrencilerle buluştu. Saçıntı, oyuncu ve yazar adayları ile mesleki tecrübelerini paylaştı. Söyleşi sonrası, okulun kurucularından Ayşe Erbulak’ın yaptığı sürpriz ise duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Kültür-Sanat - 21 Şubat 2017 11:52
Duygulandıran sürpriz!
Mandıra Filozofu filmleriyle milyonların sevgisini kazanan Müfit Can Saçıntı, geçtiğimiz haftasonu Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi’nde öğrencilerle buluştu.

Saçıntı, moderatörlüğünü okulun kurucularından ve genel sanat yönetmeni olan Özden Özgürdal’ın üstlendiği söyleşide öğrencilerle mesleki tecrübelerini paylaştı.

Saçıntı’nın sette ve sahnede yaşadığı komik olayları anlattığı anlarda ise kahkahalar havada uçuştu.

Söyleşi sonunda okulun kurucularından Ayşe Erbulak’ın yaptığı sürpriz ise duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
Erbulak, Saçıntı’ya, babası Altan Erbulak’ın çizer ve yazarlarından olduğu ve kütüphanesinde yer alan dönemin ünlü dergilerinden “FIRT DERGİSİ” nin 1984 yılına ait bir cildini hediye etti.

Aldığı hediye karşısında bir hayli duygulanan Müfit Can Saçıntı “Aldığım en özel ve en anlamlı hediyelerden biri. Ustalara selam olsun. Altan Erbulak, bu ülkenin en önemli sanatçılarından biriydi.” dedi.

Saçıntı’ya övgüler yağdıran Ayşe Erbulak ise “Babamın kütüphanesinin en özel koleksiyonlardından biridir Fırt Dergisi. Ben de bu kadar özel ve değerli bir insana; ancak böyle bir hediye verilebilirdi diye düşündüm.” dedi.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

KÜLTÜR-SANAT HABERLERİ

  • Ay Işığı / Moon Light
  • Tiyatro: 'Yutmak'
  • Cem Yılmaz dert yandı!
  • İstanbul'da Dany Brıllant rüzgarı!
  • Sokakta tiyatro oyunu
  • 'Dany Brillant'
  • 'Parçalanmış!'
  • İclal Aydın'ın imza günü!
  • Zorlu PSM’DE SIRA Il Trovatore'DE
  • Atasever, Sadri Alışık jürisinde

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in evlilik yıl dönümü kutlaması
  • Serenay Sarıkaya: Miray Daner’e bayılıyorum
  • "İçerde" dünyaya açıldı!
  • Aşk Laftan Anlamaz veda ediyor
  • Ekin Mert Daymaz ve Hande Erçel yine ayrıldı
  • İçerde 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tarkan'dan bilet isteyenlere tokat gibi yanıt!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in evlilik yıl dönümü kutlaması

EN POPÜLER HABERLER

  • Can Bonomo'dan Öykü Karayel itirafı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Instagram'da ünlüler - 20.02.2017
  • Gökçe Bahadır'dan sevgilisine öpücük yağmuru!
  • İşte gün değiştirmesini istediğiniz dizi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in evlilik yıl dönümü kutlaması
  • Tarkan'dan bilet isteyenlere tokat gibi yanıt!
  • Irina Shayk'tan Mert Alaş'a doğum günü mesajı!
Can Bonomo'dan Öykü Karayel itirafı