Duygulandıran sürpriz!

Kültür-Sanat - 21 Şubat 2017 11:52

Mandıra Filozofu filmleriyle milyonların sevgisini kazanan Müfit Can Saçıntı, geçtiğimiz haftasonu Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi’nde öğrencilerle buluştu.Saçıntı, moderatörlüğünü okulun kurucularından ve genel sanat yönetmeni olan Özden Özgürdal’ın üstlendiği söyleşide öğrencilerle mesleki tecrübelerini paylaştı.Saçıntı’nın sette ve sahnede yaşadığı komik olayları anlattığı anlarda ise kahkahalar havada uçuştu.Söyleşi sonunda okulun kurucularından Ayşe Erbulak’ın yaptığı sürpriz ise duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.Erbulak, Saçıntı’ya, babası Altan Erbulak’ın çizer ve yazarlarından olduğu ve kütüphanesinde yer alan dönemin ünlü dergilerinden “FIRT DERGİSİ” nin 1984 yılına ait bir cildini hediye etti.Aldığı hediye karşısında bir hayli duygulanan Müfit Can Saçıntı “Aldığım en özel ve en anlamlı hediyelerden biri. Ustalara selam olsun. Altan Erbulak, bu ülkenin en önemli sanatçılarından biriydi.” dedi.Saçıntı’ya övgüler yağdıran Ayşe Erbulak ise “Babamın kütüphanesinin en özel koleksiyonlardından biridir Fırt Dergisi. Ben de bu kadar özel ve değerli bir insana; ancak böyle bir hediye verilebilirdi diye düşündüm.” dedi.