Ebru Akel oğluyla gezmelerde

Ünlü sunucu Ebru Akel, oğlu Eren Sancak ile Akmerkez’de görüntülendi.

Sosyete - 13 Şubat 2017 18:50
Ebru Akel oğluyla gezmelerde
Her zaman olduğu gibi spor şıklığı ile dikkat çeken Ebru Akel, oğlu Eren için çocuk giyim ve oyuncak mağazalarından alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Alışverişlerini tamamlayan Ebru Akel ve oğlu Eren daha sonra alışveriş merkezindeki İtalyan restoranı Serafina'da yemek yediler.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: ebru akel, akmerkez

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

SOSYETE HABERLERİ

  • Tüm aile bir arada!
  • İpek Acar'a sürpriz doğum günü
  • Berrin Zorlu alışverişte
  • Ahmet Bayer: Sağlığım yerinde
  • Selin İmer'in nazar önlemi
  • Çarmıklı yıllara meydan okuyor
  • Babacan ve Burcu Erçil'in turu
  • Aslışah'tan Ceylan Çapa cevabı!
  • "Keşke Arda'yı dövdürmeseydim!"
  • Aslışah, Ceylan'ı sildi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Poyraz Karayel veda ediyor!
  • Burak Özçivit ve Fahriye Evcen: İçimizden geldi paylaştık
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Burçin Terzioğlu aşkını anlattı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Zeynep Demirel'den hamilelik müjdesi
  • Bensu Soral'ın ikiziyle sporu
  • Kendall Jenner'dan olay paylaşım
Poyraz Karayel veda ediyor!

EN POPÜLER HABERLER

  • Hanife'den şoke eden açıklama
  • Mesut Özil ve Amine Gülşe yeniden birlikte mi?
  • Zafer Algöz'den 'Recep İvedik' tepkisi
  • Evlilik programlarına milyonluk cezalar
  • Zeynep Demirel'den hamilelik müjdesi
  • "İçerde"de Sarp ve Mert'in hayatı tehlikede!
  • 59. Grammy Ödülleri kırmızı halısı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Hanife'den şoke eden açıklama