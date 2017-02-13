Ebru Akel oğluyla gezmelerde
Ünlü sunucu Ebru Akel, oğlu Eren Sancak ile Akmerkez’de görüntülendi.Sosyete - 13 Şubat 2017 18:50
Her zaman olduğu gibi spor şıklığı ile dikkat çeken Ebru Akel, oğlu Eren için çocuk giyim ve oyuncak mağazalarından alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Alışverişlerini tamamlayan Ebru Akel ve oğlu Eren daha sonra alışveriş merkezindeki İtalyan restoranı Serafina'da yemek yediler.
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