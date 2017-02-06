Ebru Destan'ın alışveriş turu

Alışveriş - 06 Şubat 2017 14:43

Yaklaşık 6 yıl önce genç işadamı Mete Okay İnan ile evlenip iki çocuk annesi olan Ebru Destan alışveriş merkezindeki İtalyan restoranında arkadaşlarıyla buluşarak moral depoladı.Arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyip sohbet eden Ebru Destan restorandan ayrıldıktan sonra mağazaları gezerek kısa bir alışveriş turu yaptı.