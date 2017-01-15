Ebru Destan'ın boşanma temennisi

Magazin - 16 Ocak 2017 01:16

Mete Okay İnan’la boşanma davası devam eden Ebru Destan, alışverişte görüntülendi.Eski manken, “İki çocuğum var, onların etkilenmemesi için bu evliliğin çirkinleşmeden bitmesini istiyorum” şeklinde konuştu.Destan, şiddet gördüğüne dair ortaya atılan iddialarla ilgili sorulara yanıt vermedi.Kaynak:milliyet.com.tr