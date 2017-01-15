Ebru Destan'ın boşanma temennisi

Eşi Mete Okay İnan'la boşanma kararı alan Ebru Destan, "Bu evliliğin çirkinleşmeden bitmesini istiyorum" dedi.

Magazin - 16 Ocak 2017 01:16
Ebru Destan'ın boşanma temennisi
Mete Okay İnan’la boşanma davası devam eden Ebru Destan, alışverişte görüntülendi.

Eski manken, “İki çocuğum var, onların etkilenmemesi için bu evliliğin çirkinleşmeden bitmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Destan, şiddet gördüğüne dair ortaya atılan iddialarla ilgili sorulara yanıt vermedi.

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Kaynak:milliyet.com.tr
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