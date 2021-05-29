Ebru Gündeş ile Reza Zarrab resmen boşandı!

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davası Nisan ayında sona ermişti. Mahkemenin ardından Gündeş, kızı Alara ile Zarrab’ın yanına ABD’ye gitmişti. Şarkıcı, Türkiye'ye döndü. Hürriyet'te yer alan habere göre Gündeş'in dönüşünün ardından da avukatları davayı sonuçlandırdı. Sanatçının dönüşüyle dava kararı kesinleşti ve çift resmen boşandı.