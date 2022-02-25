İddiaya göre Ebru Gündeş aradığı aşkı buldu. Ebru Gündeş’i yakın markaja alan Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw, geçtiğimiz günlerde yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken diğer hayranlarının kamerasına takıldı. Gündeş, vokalistlerinin “yalan değil artık inkar etmiyorum yeter, hatta belki seviyorum istiyorsan eğer” sözlerine karşılık olarak Khoshnaw’ın masasına doğru “çok, seviyorum çok” diye seslendi.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre; Ebru Gündeş de ona karşı hiç boş değil. Sevgililer Günü öncesi yeni şarkısı “Sonsuza Dek”i çıkaran sanatçının “Sanki yeniden doğdum ellerinde” sözlerinin adresi Rassan Khoshnaw gibi...
Ebru Gündeş, Iraklı iş insanının yakın markajında...
11 yıllık eşi ve kızı Alara’nın babası Reza Zarrab’dan geçen sene boşanan Ebru Gündeş’in karnında yeniden kelebeklerin uçtuğu iddia edildi. Konuşulanlara göre göre ünlü sanatçının ayaklarını yerden kesen isim; genç iş insanı Rassan Khoshnaw.
25.02.2022 10:12 Sosyete