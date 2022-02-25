Ebru Gündeş, Iraklı iş insanının yakın markajında...

İddiaya göre Ebru Gündeş aradığı aşkı buldu. Ebru Gündeş’i yakın markaja alan Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw, geçtiğimiz günlerde yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken diğer hayranlarının kamerasına takıldı. Gündeş, vokalistlerinin “yalan değil artık inkar etmiyorum yeter, hatta belki seviyorum istiyorsan eğer” sözlerine karşılık olarak Khoshnaw’ın masasına doğru “çok, seviyorum çok” diye seslendi.Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre; Ebru Gündeş de ona karşı hiç boş değil. Sevgililer Günü öncesi yeni şarkısı “Sonsuza Dek”i çıkaran sanatçının “Sanki yeniden doğdum ellerinde” sözlerinin adresi Rassan Khoshnaw gibi...