Ebru Gündeş kızıyla tatilde!

Magazin - 28 Temmuz 2017 07:30

Şarkıcı Ebru Gündeş, tatil sezonunu yazlık evinin bulunduğu Bodrum’da açtı.Ünlü şarkıcı önceki gün kızı Alara’yla plajdaydı. Mayolu görüntülenmek istemediği için plaj elbisesini hiç çıkarmayan Gündeş, sahilde kaldığı süre boyunca uzun telefon görüşmeleri yaptı.Karşısındaki kişiyi duymakta zorlanan ve müzikli alandan uzaklaşan Gündeş ile arkasından yürüyen kızı Alara, objektife böyle yansıdı.Kaynak: hurriyet.com.tr