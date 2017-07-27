Şarkıcı Ebru Gündeş, tatil sezonunu yazlık evinin bulunduğu Bodrum’da açtı.
Ünlü şarkıcı önceki gün kızı Alara’yla plajdaydı. Mayolu görüntülenmek istemediği için plaj elbisesini hiç çıkarmayan Gündeş, sahilde kaldığı süre boyunca uzun telefon görüşmeleri yaptı.
Karşısındaki kişiyi duymakta zorlanan ve müzikli alandan uzaklaşan Gündeş ile arkasından yürüyen kızı Alara, objektife böyle yansıdı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Ebru Gündeş kızıyla tatilde!
Tatil sezonunu yazlık evinin bulunduğu Bodrum’da açan Ebru Gündeş, mayolu görüntülenmek istemediği için plaj elbisesini hiç çıkarmadı.Magazin - 28 Temmuz 2017 07:30
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