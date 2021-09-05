Ebru Gündeş ve Meryem Uzerli karşılıklı göbek attı!

Uzun zamandır Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli dün akşam bir düğüne katıldı. Düğünde sahne alan Ebru Gündeş konuklara eğlenceli anlar yaşattı.Hem dans edip hem de şarkı söyleyen Gündeş, ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi de sahneye davet etti. Antep çiftetellisiyle dans edip göbek atan ikilinin o anları kameralara yansıdı.İşte o görüntüler: