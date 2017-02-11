Ebru Gündeş'in yüzüne ne oldu?

Ebru Gündeş önceki gün cemiyet dünyasının önemli isimlerinden Derya Ayaydın ve Özuyanık'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla yemekteydi.

Magazin - 11 Şubat 2017 17:22
Ebru Gündeş'in yüzüne ne oldu?
Mekan çıkışı görüntülenen Ebru Gündeş, kendisini bekleyen gazetecilere el salladı. Gündeş'in yüzündeki şişkinlik dikkatlerden kaçmadı.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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