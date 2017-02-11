Mekan çıkışı görüntülenen Ebru Gündeş, kendisini bekleyen gazetecilere el salladı. Gündeş'in yüzündeki şişkinlik dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Ebru Gündeş'in yüzüne ne oldu?
Ebru Gündeş önceki gün cemiyet dünyasının önemli isimlerinden Derya Ayaydın ve Özuyanık'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla yemekteydi.Magazin - 11 Şubat 2017 17:22
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Ebru Gündeş
MAGAZİN HABERLERİ
- Rıza Baba'yı yıkan ölüm!
- Beyaz, İrem Derici'ye silikonları sorunca...
- Ne yaptın Derya?
- Bodrum Masalı'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- 'Cesur ve Güzel' dizi setinde büyük kriz!
- Burak Deniz ile Büşra Develi dudak dudağa görüntülendi!
- Burak Deniz ile Büşra Develi dudak dudağa görüntülendi!
- Can Bonomo ile Öykü Karayel aşkının ilk fotoğrafı!
- Hadise'li gecce!