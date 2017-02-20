Ebru Gündeş'ten 'Derin' mesaj!

Magazin - 20 Şubat 2017 13:22

Ebru Gündeş, ABD'de hapiste bulunan kocası Reza Zarrab'la boşanma kararı almış sonrasında çift bu karardan vazgeçmişti. Fakat yine de Ebru Gündeş'in evlilik yüzüğünü çıkardığı görüldü. Güzel şarkıcının Instagram'da paylaştığı fotoğraflarda aksesuar olarak kullandığı yüzüklerin dışında herhangi bir yüzük görülmüyor. Ayrılık kararından vazgeçmesine rağmen evlilik yüzüğünü çıkaran Gündeş, akıllara "yeniden boşanma kararı mı aldı" sorusunu getirdi.