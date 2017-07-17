Ebru Keskin’den Türkçe albüm “Maske” geliyor!

Hip-Hop, Pop, R&B ve Elektronik müziğin yükselen yıldızı Ebru Keskin, Arpej Yapım etiketiyle 21 Temmuz Cuma günü dinleyicilerle buluşacak “Maske” albümünün ilk teklisi “Kelepçe”yi kliplendirdi.

Müzik - 17 Temmuz 2017 20:17
Ebru Keskin’den Türkçe albüm “Maske” geliyor!
'Ebru Musiq' ismiyle ABD ve Avrupa'da popüler olan ve büyük başarı elde eden Ebru Keskin, Arpej Yapım etiketiyle yayınlanacak albümün prodüktörlüğünü de kendisi üstlendi.

Ebru Keskin: “Maske” Farklı Yüzlerimin Albümü
Hazırlık aşamasından bitimine kadar olan heyecanını paylaşan genç şarkıcı, 'Maske, farklı, farklı yüzlerimi anlatan bir albüm oldu' dedi.

Yeni pop sound'la yeniden eskiye, İngilizce şarkılarla farklı müzik türlerini harmanladığı albümde, Türkiye müzik sektörünün önemli söz yazarlarından, bestecilerinden Yalçın Polat, Yılmaz Taner gibi isimler yer alıyor. Bunun yanı sıra 2 İngilizce şarkı daha bulunuyor.

Hepsi birbirinden güçlü 6 şarkıdan oluşan albüm, 21 Temmuz Cuma günü Arpej Yapım etiketiyle dinleyicilerle buluşacak.


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Bağlantılar: Ebru Musiq, Ebru Keskin

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