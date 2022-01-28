Ebru Özkan’ın yeni adresi belli oldu

Türkiye’nin en başarılı oyuncularından Ebru Özkan, son olarak Şahmaran dizisinde rol aldı. Proje seçimi konusunda çok titiz davranan Özkan’ın yeni dizisi belli oldu.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özkan, ülkemize “Hakim” adıyla uyarlanacak olan Limon Yapım’ın “Your Honor” uyarlaması olan yeni dizisinde başrol oynayacak.Erkan Tunç’un yöneteceği dizide yıllar boyu adaleti sağlamak için çalışan bir hakimin oğlunun bir suça karışmasıyla beraber yaşadıklarını ekrana taşıyacak.