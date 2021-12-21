Ebru Peker’e Oğuzhan Koç desteği

Daha önce Murat Dalkılıç ve Altay gibi çok sayıda ünlü ismin vokalistliğini yapan Ebru Peker, müzik dünyasında kendi kanatlarıyla uçmaya karar verdi ve ilk single’ını hazırladı. Peker, söz ve müziği Oğuzhan Koç ile Çağrı Telkıvıran’a ait “Allah Allah” adlı şarkıyı seslendirdi. Çağrı Telkıvıran şarkının düzenlemesine de imza attı.Müzik dünyasının yıldız isimlerinden Oğuzhan Koç, Ebru Peker’e “Allah Allah”ı vermekle kalmadı, stüdyoya girip genç sanatçıya vokal de yaptı. Tlkvrn Records ve DMC işbirliğiyle dijital platformlarda yayınlanan şarkının klibi ise Alişan Günay Yıldırım yönetmenliğinde çekildi. Ebru Peker, klip için Beykoz’daki bir malikanede kamera karşısına geçti. Klip çekimleri 25 kişilik bir ekiple 1 günde tamamlandı.