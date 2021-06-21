Ebru Şahin aileye girdi!

Ebru Şahin uzun zamandır aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Güzel oyuncu, sevgilisinin ailesiyle tanıştı.

21.06.2021 13:26 Magazin

Ebru Şahin aileye girdi! Akın Akınözü'yle başrolü paylaştığı Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, gönlününü milli basketbolcumuz Cedi Osman'a kaptırmıştı. Dizinin final yapmasıyla birlikte de ikili tatile çıkmıştı.

İlişkileri dolu dizgin devam eden çiftten ünlü basketbolcu sevgilisini annesi Binela Hanım ile babası Sermet Bey'le tanıştırdı. Ünlü çiftin evlilik yolunda ilk adımı attığı görüldü.

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