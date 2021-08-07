Ebru Şahin-Cedi Osman çiftinden örnek davranış

Köy Okulları Yardım Projesi'nin gönüllü yardım elçisi olan Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman'a da ilham olmuştu. Doğudaki minikler için yaptıkları bağışlarla takdir toplyan ikili, önceki gün yeni bir kampanya için düğmeye bastı.Geçtiğimiz günlerde Van'da yaşanan sel felaketi sonrası Başkale ilçesine bağlı dört köyde büyük hasar meydana gelmişti. Yaraları sarmak için harekete geçen ünül oyuncu, düzenlenen kampanyaya destek verdi. Cedi Osman'la birlikte bağış yapan Ebru şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da herkesi kampanyaya destek olmaya çağırdı. (Kaynak: milliyet.com.tr)