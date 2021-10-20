Ekranların en çok kazanan başrol oyuncularından olan Ebru Şahin'in yıllar önce Ebru Polat'ın 'Babamın Emanetiyim' klibinde oynadığı ortaya çıktı.
Ünlü oyuncunun, Polat'ın seslendirdiği klipte gelinlikli halleriyle dikkat çekti. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntülere Şahin'in hayranları yoğun ilgi gösterdi.
Ebru Polat görüntülerle ilgili "Katalogdan gördüm, çok beğendim. Hiç değişmedi. Çok ışığı olan bir kız. Ebru çok güzel görünüyordu, 'Gelinlik çok yakışır' dedim. Çok saf, masum bir şarkıydı. Çok güzel çok tatlı bir kız..." dedi.
Ebru Şahin, Ebru Polat'ın klibinde oynamış! İşte o görüntüler...
Geçtiğimiz ay basketbolcu Cedi Osman'dan evlilik teklifi alan oyuncu Ebru Şahin'in, 6 yıl önce Ebru Polat'ın 'Babamın Emanetiyim' adlı şarkısının klibinde rol aldığı ortaya çıktı.
20.10.2021 09:52 Magazin