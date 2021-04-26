Ebru Şahin ile Akın Akınözü arasında neler oluyor? Dizi bitti, takip gitti!

Ebru Şahin'e son set gününde büyük sürpriz!

Akın Akınözü’nden sette olay çıkardığı iddiasına yanıt

'Hercai'de kavga çıktı!

Hercai'nin başrol oyuncuları Ebru Şahin ile Akın Akınözü dizinin final yapmasıyla birlikte birbirlerini takipten çıkardı. 69. bölüm yayınlanan Hercai'de uyumlarıyla dikkat çeken ikilinin bu hamleleri şaşırttı.Geçtiğimiz günlerde Akın Akınözü'nün sette olay çıkardığı ve set çalışanlarına bağırarak seti terk ettiği iddia edilmişti. Yakışıklı oyuncu ise bu iddiaları yalanlayarak bir açıklama yapmış ve set çalışanlarının kendisine kötü davrandığını söylerek, adliyeye giderek şikayetçi olduğunu belirtmişti.Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün arasının bu olay nedeniyle açıldığı iddia edildi.