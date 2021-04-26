Ebru Şahin ile Akın Akınözü arasında neler oluyor? Dizi bitti, takip gitti!

Hercai dizsinin başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Akın Akınözü dizinin final yapmasıyla birbirlerini takipten çıkardılar..

26.04.2021 13:21 Dizi Galeri

Ebru Şahin ile Akın Akınözü arasında neler oluyor? Dizi bitti, takip gitti! Hercai'nin başrol oyuncuları Ebru Şahin ile Akın Akınözü dizinin final yapmasıyla birlikte birbirlerini takipten çıkardı. 69. bölüm yayınlanan Hercai'de uyumlarıyla dikkat çeken ikilinin bu hamleleri şaşırttı.


Ebru Şahin'e son set gününde büyük sürpriz!

Ebru Şahin'e son set gününde büyük sürpriz!



Geçtiğimiz günlerde Akın Akınözü'nün sette olay çıkardığı ve set çalışanlarına bağırarak seti terk ettiği iddia edilmişti. Yakışıklı oyuncu ise bu iddiaları yalanlayarak bir açıklama yapmış ve set çalışanlarının kendisine kötü davrandığını söylerek, adliyeye giderek şikayetçi olduğunu belirtmişti.

Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün arasının bu olay nedeniyle açıldığı iddia edildi.

Akın Akınözü’nden sette olay çıkardığı iddiasına yanıt

Akın Akınözü’nden sette olay çıkardığı iddiasına yanıt



'Hercai'de kavga çıktı!

'Hercai'de kavga çıktı!

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