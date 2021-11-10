Ebru Şahin: "Sınırlarımı zorlamak bana iyi geliyor!"

Son tanıtımı ile 50 farklı ülkede sosyal medya trendlerine giren ‘Destan’ dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin’in tüm dünyaya yayılan hayranları diziyi büyük bir heyecanla bekliyor.Bugüne kadar yayınlanan iki tanıtımı ile yoğun ilgi görerek yüz binlerce yorum ve beğeni alan ‘Destan’ın yıldızı Ebru Şahin, Bozdağ Film Youtube kanalına projeyi, Akkız karakterine nasıl hazırlandığını ve dizide seyircileri nelerin beklediğini anlattı.Ebru Şahin, ‘Destan’la ilgili “Orta Asya’da daha önce işlenmemiş bir dönemi kendi gerçekliğimizde, destansı bir şekilde anlatacak olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Kamera önünde ve arkasında çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. Türklerin geldiği yeri ve o ruhu önce kendimize sonra insanlara hatırlatacak olmak bizi çok motive ediyor” şeklinde konuştu.Şahin, senaryoyu okuduğunda hissettiklerini, “Aslında bir süre dinlenmeyi düşünüyordum ama ‘Destan’ projesinde Akkız’ı okuduğum anda kadınlarımıza ve tüm izleyicilerimize böyle güçlü ve adalet için savaşan bir karakter verebilme şansı bulduğum için çok mutlu oldum. Bütün yorgunluğum geçti. Onun gerçekliğine de tüm izleyenlerin inanacağını düşünüyorum” sözleriyle anlattı.Şahin diziye nasıl hazırlandığını “Her gün yaklaşık altı saatimizi profesyonel eğitmenlerle birlikte çiftlikte geçiriyoruz. Her gün daha da üstüne koyarak sınırlarımı zorlamak bana çok iyi geliyor. Gelişim, işimizin ruhuyla bütünleştiğinde de daha motive edici ve daha heyecanlı bir hal alıyor” sözleriyle anlattı.Ünlü oyuncu, eğitim süresince zorlanmadığını söylerken “Hareket etmeyi çok sevdiğim için fazla zorlandığımı söyleyemeyeceğim. Zorlanmak benim için şikayet etmekten öte daha iyisini yapabileceğime olan inancımı tetikliyor. İzleyenlere ilk defa böyle bir kadın karakter anlatacağımız için de bu süreçte en zorlandığım şey en iyisini vermek adına kendimle savaşım oluyor” dedi.Ebru Şahin, karakteri Akkız ile ilgili ise “Akkız, küçük yaşta yaşadığı bir acı sonrası intikamını adalet arayışına dönüştüren bir savaşçı. Hırslı, dik başlı, gözü kara ve inandıkları uğruna her şeyi yapabilecek biri. Aynı zamanda göstermeye çok çekindiği merhameti de var. İnsanların onunla birlikte merhametin, gücün ve adaletin aynı anda var olabileceğini göreceklerine inanıyorum” dedi.Şahin, projede izleyiciyi neler beklediğini “Türkiye’de ilk defa çekilecek bir dönemi, destansı bir anlatımla, çatışmalarla, aksiyonla, gerçeklikle, duyguyla, aşkla ve ilk defa bir kadın karakter üzerinden birlikte yaşama fırsatı bizi bekliyor. Hep beraber Türklerin nereden geldiğini, onların nasıl bir ruha sahip olduğunu bizim hikaye anlatıcılığımızla birlikte görebilecekleri güzel, keyifli bir iş bekliyor” sözleriyle açıkladı.Çekimleri tüm hızıyla devam eden ‘Destan’ dizisinin zengin oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Kanbolat Görkem Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan, Osman Albayrak, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Alper Düzen, Şahin Ergüney, Evren Erler, Meltem Pamirtan, Berna Üçkaleler, Müge Duygun, Faruk Aran, Doruk Şengezer, Aysel Yıldırım, Cihangir Köse ve Onur Yenidünya yer alıyor.Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı ‘Destan’ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.‘Destan’ çok yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak.