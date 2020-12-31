Ebru Şahin'e Cedi Osman'dan aşk paylaşımı

Ebru Şahin-Cedi Osman çiftinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Atv'de yayınlanan cuma akşamlarının fenomen dizisi Hercai'de Reyyan karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Şahin ve basketbolcu sevgilisi Cedi Osman geçtiğimiz yaza birliktelikleriyle damga vurmuştu. Magazin gündeminden düşmeyen çifti hayranları çok yakıştırmıştı.Cedi Osman sosyal medya hesabı Instagram'dan oyuncu sevgilisine yeni yılın son gününde adeta ilan-ı aşk diyebileceğimiz bir paylaşımda bulundu. İşte ünlü basketbolcunun mavi bir kalp emojisi kullandığı o paylaşım...[Kaynak: aksam.com.tr]