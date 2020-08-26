Ebru Şahin'e niyet Zeynep Bastık'a kısmet!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ünlü bir çorap ve iç giyim markasının yeni sezonda reklam yüzü olması için Ebru Şahin'e teklif götürdüğü ortaya çıkmıştı. 'Hercai' dizisiyle ünlenen ve kısa sürede ücretini katlayan oyuncu, 500 bin liralık teklifi az bulup 1 milyon lira istemişti. Anlaşma sağlanamayınca yeni yüzler arayan marka, şarkıcı Zeynep Bastık ile el sıkıştı.Ezhel’in “Felaket” şarkısına yaptığı cover’la ünlenen ve kısa sürede başarısıyla adından söz ettiren Bastık, markanın 500 bin liralık teklifini kabul etti. Bastık, üç aylık proje için anlaşma imzalayan genç popçu, hem markanın yeni yüzü olacak hem de reklam filmi için bir şarkı yapacak. Reklam jingle’ını yazıp, besteleyip söyleyecek olan şarkıcı, ardından reklam filmi çekimi için kamera karşısına geçecek.