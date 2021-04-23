Ebru Şahin'e son set gününde büyük sürpriz!

Üç sezondur ekranlarda fırtına gibi esen Ebru Şahin, önceki gün dizideki son set gününe çıktı. Canlandırdığı Reyyan karakteri ile milyonların gönlünde taht kuran Şahin’i hayranları unutmadı.Dizi çekimi için son kez kamera karşısına geçen başarılı oyuncu dinlenmek için karavanına döndüğünde büyük bir sürprizle karşılaştı. Hayranlarından gelen yüzlerce çiçeği karavanında gören oyuncu adeta şoka uğradı. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova, Kazakistan ve İsrail dahil dünyanın dört bir yanından gelen çiçekler için Ebru Şahin’in menajerlik sayfasından yapılan paylaşımla hayranlarına teşekkür edildi.