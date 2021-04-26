Ebru Şahin'i duygulandıran veda!

Hercai dizisi geçtiğimiz akşam ekrana veda etti ve dünyanın çeşitli yerlerinden başrol oyuncusu Şahin hakkında yüzbinlerce Tweet atıldı. Gösterdiği performansla ünü sınırları aşan ve bazı ülkelerde canlandırdığı karakter nedeniyle dizinin adını değiştiren Ebru Şahin için hayranları #tesekkurlerebru etiketiyle oyuncuya sevgilerini gösterdi.Kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isim olan Ebru Şahin, hakkında dizi sonrası instagram hesaplarından da binlerce veda paylaşımı yapıldı.69 bölüm boyunca izleyenlerin gönlünde taht kuran güzel oyuncu için hayranları yeni projesi için şimdiden gün saymaya başladı.