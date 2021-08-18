Ebru Şahin'i Türkiye gündemine sokan video

Ebru Şahin elleri havada at sürerken çekilmiş görüntüsünü Instagram’dan paylaştı. Güzel oyuncu bu paylaşımı sonrası kısa süre içinde Twitter’da TT oldu.Twitter gündeminde ilk sırada yer alan Şahin’le ilgili sosyal medya ikiye bölündü. Bir taraf yeni dizisi için hazırlıklara başladığını iddia ederken diğer kesim “Hercai’yi unutamadı” şeklinde yorumlarda bulundu.