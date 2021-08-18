Ebru Şahin elleri havada at sürerken çekilmiş görüntüsünü Instagram’dan paylaştı. Güzel oyuncu bu paylaşımı sonrası kısa süre içinde Twitter’da TT oldu.
Twitter gündeminde ilk sırada yer alan Şahin’le ilgili sosyal medya ikiye bölündü. Bir taraf yeni dizisi için hazırlıklara başladığını iddia ederken diğer kesim “Hercai’yi unutamadı” şeklinde yorumlarda bulundu.
İşte Ebru Şahin'i Twitter'da Türkiye gündemine sokan video:
Ebru Şahin'i Türkiye gündemine sokan video
Destan isimli diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Ebru Şahin'in at üstünde çekilmiş videosu olay oldu. Güzel oyuncunun Instagram paylaşımından kısa bir süre sonra ismi Twitter gündemine ilk sıradan girdi.
18.08.2021 18:01 Magazin