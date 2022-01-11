Ebru Şahin’li Destan’da önemli değişiklik

Atv’nin Bozdağ Film tarafından çekilen ikinci dizisi Destan’da önemli bir değişiklik yaşandı. Başrolünü Ebru Şahin ve Edip Tepeli’nin paylaştığı dizinin yönetmeni değişti.Projenin aynı zamanda kurucu yönetmeni olan Emir Khalilzadeh ile yapım şirketi karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Akli Film’in Hay Sultan adlı dönem dizisinin çekimlerini bitirir bitirmez “Destan”ın hazırlıklarına başlayan Khalilzadeh, bir süre dinlenmek için müsaade istedi.Bu arada Bozdağ Film “Destan”ı çekmesi için “Diriliş Ertuğrul”un ardından “Kuruluş Osman”da da beraber çalıştığı usta yönetmen Metin Günay’la anlaştı.Öte yandan Destan dizisinin setinde koronaya yakalanan Buse Meral ve Ahmet Olgun Sünear karantina sürelerini tamamlayıp çekimlere başladı.