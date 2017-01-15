Ebru Şallı, Cem Yılmaz için mesaj yazdırmış

Ebru Şallı, Cem Yılmaz'a gönderdiği mesajları arkadaşına yazdırmış..

Dedikodu - 15 Ocak 2017 09:28
Ebru Şallı, Cem Yılmaz için mesaj yazdırmış
Geçtiğimiz yaz magazin gündemine bomba gibi düşen Ebru Şallı-Cem Yılmaz ilişkisine dair magazin kulislerinde ilginç bir dedikodu ortaya atıldı.

İddiaya göre Şallı, Yılmaz’la WhatsApp üzerinden yazışmaya başladığı ilk günlerde farklı bir taktik uyguladı. Eski manken, ünlü komedyene gönderdiği cevapların büyük bölümünü bir arkadaşına yazdırdı.

Çünkü onun kıvrak zekası karşısında altta kalmak istemedi. Taktiği işe de yaradı, ancak ilişkiyi sürdürmeye yetmedi ve iki ünlü isim arasındaki bağ, fotoğrafları basına yansıdıktan çok kısa süre sonra koptu.

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Kaynak:hurriyet.com.tr
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Bağlantılar: Ebru Şallı, Cem Yılmaz

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