Ebru Şallı, Cem Yılmaz'ı artık sildi!

Ebru Şallı, Cem Yılmaz'ı sosyal medya hesaplarında takipten çıkardı.

Magazin - 01 Mayıs 2017 12:26
Ebru Şallı, Cem Yılmaz'ı artık sildi!
Manken Ebru Şallı'nın adının aşk dedikodularına karıştığı Cem Yılmaz'ın Merve Çağıran'la aşk yaşamaya başlaması üzerine ünlü şovmeni sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

Geçen yaz Bodrum'da birlikte tatil yapan ve sonrasında aşk yaşadıkları konuşulan Ebru Şallı ve Cem Yılmaz'ın ilişkileri tamamen bitti. İlişki yaşadıkları konuşulan ama her fırsatta bunu kabul etmeyen ikiliden Ebru Şallı, Cem Yılmaz'ı sosyal medyada takip etmeye devam ediyordu. Fakat Cem Yılmaz'ın Aslin Andonyan ve Özge Sabuncu gibi isimlerle anılmasının ardından Fİ dizisinde oyuncu olan Merve Çağıran'la görüntülenmesinin ardından Ebru Şallı, ünlü şovmeni sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

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