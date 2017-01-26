Ebru Şallı eski eşi Harun Tan'la tatilde

Magazin - 26 Ocak 2017 13:55

Ünlü manken Ebru Şallı işadamı Harun Tan ile 11 yıl evli kaldıktan sonra 2013 yılında boşanmıştı.Ebru Şallı ve Harun Tan okulların yarıyıl tatiline girmesini fırsat bilip çocukları Beren ev Pars'ı da alarak İsviçre'ye gitti.Karın tadını doyasıya çıkaran aile, çektikleri fotoğrafları da Instagram'da takipçileri ile paylaştı.Ebru Şallı, yıllar sonra ilk kez Harun Tan ile aynı karede görüldüğü fotoğrafı da "Tüm çocuklara neşeli bir sömestr dileriz" notuyla paylaştı.