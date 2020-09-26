Ebru Şallı: Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun çizgi gözlüm!

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'tan aşk dolu pozlar!

Ebru Şallı hakaretleri affetmedi! Savcılığa koştu!

Ebru Şallı: "Ayak izine ölürüm senin ponçiğim benim..."

Ebru Şallı, Uğur Akkuş ile evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından şu sözlerle kutladı;"Hayata şükrederek başlamak istiyorum , yaşadığım her şeye şükrediyorum. Dünyanın en iyi kalpli erkeği, en çalışkan, üretken, en sevgi dolu, en yardımsever, en aşık ve sevgili, en vicdanlı, en iyi babası, ponçiğimin Uğuristanı, iyikim, yol arkadaşım, eşim... Ağladığım, güldüğüm, her şeyim benim... Seni çok seviyorum. Sana sadece bir gün değil sonsuza kadar evet... Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun çizgi gözlüm... Sen hep gül ve gözlerin çizgi olsun."