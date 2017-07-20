Ebru Şallı ilk kez konuştu: Evli olduğunu biliyordum

Evli ve iki çocuklu yatırım danışmanı Uğur Akkuş'la üç aydır birlikte olduğunu açıklayan ünlü manken Ebru Şallı: Uğur, bana üç yıldır süren ve beş ayrı davadan oluşan bir boşanma süreci içinde olduğunu ve yakında boşanacağını söyledi.

Magazin - 20 Temmuz 2017 11:35
Ebru Şallı ilk kez konuştu: Evli olduğunu biliyordum
Ünlü manken Ebru Şallı geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir teknede yeni sevgilisi yatırım danışmanı Uğur Akkuş ile görüntülenmiş, samimi halleri gazete sayfalarını süslemişti. Ancak Şallı'nın yeni sevgilisi Uğur Akkuş'un evli ve iki çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran haber sonrası Şallı "Uğur ile üç aydır güzel giden bir ilişkimiz var. İlişkiye başlamadan önce Uğur bana üç yıldır süren ve beş ayrı davadan oluşan bir boşanma süreci içinde olduğunu ve yakında boşanacağını söyledi.

Ayrıca bir yıldır eşiyle aynı evi paylaşmıyorlarmış." İlişkilerinin çok ciddi olduğunu söyleyen Şallı, "İlişkimizde önümüzdeki günlerde sürpriz bir gelişme de olabilir" dedi.

'Ebru'ya hiçbir kızgınlığım yok'

Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi Uğur Akkuş'un eşi Gonca Derin Akkuş, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Akkuş, Instagram'da, 'Kendisi benim eşim. İki çocuğumuz var. Olanları sabah gördüm, şoke oldum' diye yazdı. Bunun üzerine bir takipçisinin 'Ebru Şallı'yı niye takip ediyorsunuz?' diye sorması üzerine de şu cevabı verdi: 'Kendisi yıllardır takip ettiğim bir kadın. Şimdi ne yapayım, ona bir kızgınlığım yok ki. Bilseydi birlikte olur muydu!' Akkuş, daha sonra Şallı'yı takipten çıkarıp Instagram hesabını da gizledi.

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Kaynak:sabah.com.tr
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